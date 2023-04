Overdracht van het Jopi Hart-amfitheater

WILLEMSTAD – Onlangs heeft Kaya Kaya het Jopi Hart-amfitheater overgedragen aan winkeliersvereniging SKO in Otrobanda. Het doel van het amfitheater is om organisaties de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de faciliteiten die het theater biedt voor elke presentatie.

Naast het bekende festival werkt de Kaya Kaya-organisatie aan de verbetering van de infrastructuur in de wijk Ser’i Otrobanda. In de afgelopen zes jaar zijn er opmerkelijke veranderingen te zien geweest in het gebied van Ser’i Otrobanda Ost en Ser’i Otrobanda West.

Een van de trotse momenten van Kaya Kaya is de transformatie van het gebied in de Naniestraat, dat geen functie had, tot een amfitheater. Op een dag voorafgaand aan het festival in 2022 heeft Kaya Kaya het amfitheater ingewijd en tegelijkertijd erkenning gegeven aan het icoon van Otrobanda, Jopi Hart.

Met het amfitheater heeft niet alleen de wijk Otrobanda, maar het hele volk van Curaçao een openluchttheater voor elke presentatie. Denk bijvoorbeeld aan film/video, muziekpresentaties, theaterstukken, enzovoort.

Het doel van Kaya Kaya is altijd om bestaande organisaties te helpen met beheer en onderhoud, zoals in dit geval van SKO, die het Jopi Hart-amfitheater zal beheren, onderhouden en toezicht zal houden. Met de sterke handdruk tussen een van de directeuren van Kaya Kaya en SKO werd het amfitheater officieel overgedragen aan de winkeliersvereniging.