Nieuws uit Nederland Reclassering Curaçao op Wereldcongres in Den Haag Redactie 17-04-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een delegatie van de Reclassering van Curaçao is in Nederland en neemt deel aan de zesde editie van het Wereldcongres Reclassering Probation and Parole in Den Haag. Het congres telt meer dan 500 reclasseringswerkers uit meer dan 60 verschillende landen over de hele wereld en gaat over de toekomst van de reclassering.

Gedurende drie dagen heeft deze grote groep die deel uitmaakt van de wereld van re-socialisatie de kans om ervaringen te delen met collega’s van verschillende continenten en van elkaar te leren. Het is de bedoeling dat wanneer de delegatie terugkeert naar Curaçao, zij de verworven kennis overdragen aan andere collega’s om samen de sociale werkzaamheden die Reclassering dagelijks verricht, te versterken.

Het Wereldcongres over Reclassering biedt een uitgebreid programma met presentaties en workshops die bedoeld zijn om de kennis en vaardigheden van de deelnemers te verrijken. Het congres startte gisteren met een feestelijke opening in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar deelnemers welkom werden geheten door Dick Schoof, secretaris-generaal van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Belangrijke sprekers zoals Mpho Tutu van Furth deelden hun inzichten over de toekomst van reclassering en voorwaardelijke vrijlating. De avond werd afgesloten met een netwerkreceptie in Scheveningen.

Vandaag en morgen zijn gevuld met een serie parallelle sessies waar experts uiteenlopende aspecten van reclassering bespreken, waaronder de uitdagingen en kansen die professionals in het veld tegenkomen.

Vandaag spreekt Clement Okech, een Keniaanse expert in reclassering, en worden diverse sessies aangeboden die dieper ingaan op thema’s zoals jeugdreclassering, technologie in toezicht, en internationale samenwerking.

Morgen staat in het teken van verdere verdieping met presentaties van onder meer Ioan Durnescu, die spreekt over gevangenishervorming en reclassering.

Het congres sluit af met een plenaire sessie waarin wordt teruggeblikt op de belangrijkste inzichten en vooruitgekeken naar de toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied.

Naast de inhoudelijke sessies biedt het congres deelnemers ook de kans om deel te nemen aan werkgerelateerde excursies, zoals een bezoek aan het hoofdkantoor van de Nederlandse Justitiële Inrichting of een tour door de historische Wolvenpleingevangenis in Utrecht. Deze activiteiten bieden unieke leermomenten en de gelegenheid om praktijkvoorbeelden uit Nederland direct te ervaren.

De Curaçaose delegatie, inclusief leiders van de Curaçao Ports Authority (CPA) en Curaçao Tourist Board (CTB), heeft ook ontmoetingen gehad met uitvoerenden van vooraanstaande cruiselijnen zoals Carnival Corporation en Royal Caribbean Group.