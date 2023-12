Restauratie standbeeld Da Costa Gomez klaar

WILLEMSTAD – Het standbeeld van Da Costa Gomez in Punda is gerestaureerd en wordt 15 december onthuld. Dat maakt de overheid bekend.

De ceremonie vindt plaats van 16:00 uur tot 19:00 uur op het Gomezplein in Punda. De gehele bevolking van Curaçao is uitgenodigd om deel te nemen aan wat de organisatoren een gedenkwaardige en historische moment noemen.

Herinnering

De stichting die het restauratieproject leidde, streeft ernaar de herinnering en immaterieel erfgoed van Mr. dr. Moises Frumencio da Costa Gomez te bewaren en te bevorderen.

Door middel van onderwijs en inspiratie legt de stichting de nadruk op en vestigt het de aandacht op de toegevoegde waarde van zijn inspanningen voor het land.

Geschiedenis

Mr. dr. Moises Frumencio da Costa Gomez was een belangrijke en invloedrijke figuur in de geschiedenis van Curaçao en de Nederlandse Antillen. Hij werd geboren in 1907 en overleed in 1966. Da Costa Gomez was niet alleen een gerespecteerde advocaat (vandaar de titel ‘mr.’, wat staat voor meester in de rechten), maar ook een politicus en een strijder voor sociale rechtvaardigheid.

In zijn politieke carrière speelde Da Costa Gomez een cruciale rol in de ontwikkeling van de autonomie van de Nederlandse Antillen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Hij was de oprichter en leider van de Nationale Volkspartij (NVP), de eerste politieke partij op Curaçao. Zijn inzet en leiderschap droegen bij aan belangrijke sociale en politieke hervormingen op de eilanden.

Da Costa Gomez staat bekend om zijn strijd voor gelijke rechten en betere levensomstandigheden voor de arbeidersklasse op Curaçao. Hij was een voorvechter van de rechten van de minder bevoorrechten en zette zich in voor de verbetering van onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting. Zijn werk had een aanzienlijke invloed op de sociale en economische ontwikkeling van Curaçao.

Zijn erfenis als een van de belangrijkste politieke en sociale leiders van Curaçao wordt nog steeds geëerd en herdacht, onder meer door het standbeeld en de stichting die zijn naam dragen.