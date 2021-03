Rhuggenaath: Rijkswet COHO moet aangepast

WILLEMSTAD – Rhuggenaath is tevreden met de kritiek van de Raad van State op de Rijkswet COHO. Die is in lijn met de kritiek die Curaçao eerder al heeft geuit.

Het is volgens Rhuggenaath nu aan Nederland, aan het demissionaire kabinet en eventueel daarna aan de nieuwe regering om verder te praten en de Rijkswet aan te passen. Ook Silveria Jacobs van Sint-Maarten zegt blij te zijn dat nu kan worden rechtgezet wat verkeerd is aan COHO. De Arubaanse premier, Evelyn Wever-Croes heeft nog niet gereageerd.