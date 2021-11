Saba opent waterfabriek voor drinkflessen

1 Delen

THE BOTTOM – Op Saba is een waterfabriek geopend die drinkwater in flessen produceert. De flessen drinkwater van Saba Splash bevatten 11 en 18 liter water.

De waterbottelarij is gebouwd met financiering van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De machines van Saba Splash kunnen in één uur 340 flessen vullen. Het water komt uit de waterinstallatie van Fort Bay.

De reguliere verkoop start deze maand. Een fles van 11 liter kost drie-en-een-halve dollar, een fles van 18 liter kost vier-en-een-halve dollar. Dat is inclusief de bijna 50 procent subsidie tot juli 2022.

