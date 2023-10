SER wil af van bepaling het Bruto Binnenlands Product om welvaart aan te duiden

WILLEMSTAD – De Sociaal-Economische Raad SER af van het Bruto Binnenlands Product BBP als maatstaf voor welvaart. Het BBP is de optelsom van wat alle Curaçaoënaars in een jaar met elkaar verdienen. Dat meldt de SER in haar jaarverslag over 2022.

Zij stelt een innovatieve benadering voor binnen de unieke Curaçaose context. Het rapport benadrukt de dringende noodzaak van een holistische, inclusieve welvaartsdefinitie die verder gaat dan enkel economische indicatoren.

Naast puur economische metingen moet het begrip welvaart uitgebreid worden om ook elementen als sociaal welzijn, sociale gelijkheid en ecologische duurzaamheid op te nemen. Deze visie is geworteld in de wettelijke en constitutionele verplichtingen die het Curaçaose beleidskader vormen.

De culturele diversiteit en sociale veerkracht van de Curaçaose samenleving zijn geen randvoorwaarden; ze zijn integrale onderdelen van de institutionele strategie van de SER. De uitgebrachte adviesrapporten zijn grondig opgesteld en streven naar democratische toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid binnen de complexe sociale context van Curaçao.

Ecologische duurzaamheid wordt niet beschouwd als een ethische keuze, maar als een onontkoombare wettelijke verplichting. Dit is in overeenstemming met zowel de Curaçaose Staatsregeling als internationale verdragen waaraan Curaçao deelneemt, zoals het voorwoord van het jaarverslag vermeld.

Een essentieel onderdeel van deze alomvattende aanpak is het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. Dit mechanisme waarborgt een rechtvaardig arbeidsklimaat en fungeert als forum voor institutionele samenwerking binnen het bestuurlijke landschap.

“Het realiseren van inclusieve brede welvaart, met name binnen de context van Curaçao als kleinschalig eiland, is een complexe maar cruciale opgave. Dit vereist sterke samenwerking tussen overheidsinstanties, particuliere entiteiten, het maatschappelijk middenveld en de gehele samenleving,” aldus de SER.

Het rapport roept alle relevante belanghebbenden op om actief deel te nemen aan deze gezamenlijke missie, met als uiteindelijke doel een Curaçaose samenleving te creëren waarin welvaart en welzijn in al hun facetten worden erkend en gewaardeerd.