Social Innovation Award Kucho di Otrobanda

Marcel Dennert van Stichting Monumentenzorg Curaçao en Aishel Statie van Fundashon Material pa Skol met de Social Innovation Award (foto: Stichting Monumentenzorg Curaçao)



Willemstad – Stichting Monumentenzorg Curaçao heeft de Social Innovation Award 2020 gewonnen met het educatieve platform ‘Kucho di Otrobanda’.

De prijs wordt jaarlijks uitgegeven door de Curaçao Innovation & Technology Institute aan innovatieve projecten met een positieve sociale impact. Donderdag 3 december 2020 nam Aishel Statie van Fundashon Material pa Skol, in samenwerking waarmee het platform ontwikkeld is, de prijs namens Stichting Monumentenzorg Curaçao in ontvangst.

‘Kucho’ is de personage van een jongen die in het rifgebied in Otrobanda woont. Hij neemt leerlingen van het funderend onderwijs mee op een virtuele, digitale wandeling door de stegen, waarbij hij leert over zijn omgeving.

Het beeldmateriaal is ontwikkeld door onlangs overleden kunstenares Ariadne Faries. De verhaallijn en teksten zijn van de hand van Laura Quast, die deze ook heeft ingesproken voor de website. Door de verhaallijn heen zitten kleine spelletjes en interactieve functies die taalontwikkeling ondersteunen en leerlingen informatie mee geven over hun eigen lokale omgeving, gericht op het monumentale erfgoed, maar ook de flora en fauna van het eiland. Bij de website zit een handleiding voor docenten, zodat dit digitale platform in de lessen toegepast kan worden.

De website ‘www.kuchodiotrobanda.com’ is beschikbaar in twee talen, Papiamentu en Nederlands. Aishel Statie, hoofd implementatie afdeling van Fundashon Material pa Skol, vertelt dat er plannen zijn om op korte termijn studenten van de talenopleidingen van de University of Curaçao in te zetten om ook Engels en Spaans in te spreken.

“Dat we de Social Innovation Award hebben gewonnen is leuk, maar wat ik persoonlijk het meest heb gewaardeerd tijdens dit project is de samenwerking tussen heel veel mensen, waaronder iemand (Ariadne) die inmiddels van een andere plek met ons meekijkt; allemaal onder het bezielend oog van Aishel,” aldus Marcel Dennert, de managing director van Stichting Monumentenzorg Curaçao.

Het personage van ‘Kucho’ kan nog vele kanten op. Zo zijn er plannen om hem en de andere personages uit het verhaal een prominente rol te geven in de volgende Open Monumentendag, die plaats zal vinden in het stegengebied in Otrobanda. Ook zou het kunnen dat naarmate Kucho groter wordt zijn actie radius zal groeien en hij wellicht ook andere buurten van Willemstad gaat ontdekken.

‘Kucho den hanchinan di Otrobanda’ is een productie van Stichting Monumentenzorg Curaçao en is tot stand gekomen met behulp van het Ministerie van OWCS, Fundashon Material pa Skol en een fantastisch creatief, informatief en technologisch team.

