Sterke groei in toerisme op Curaçao

WILLEMSTAD – Curaçao’s hotels zag vorige maand een gemiddelde bezettingsgraad van bijna 70 procent en een stijging van zeventien procent in opbrengst per beschikbare kamer. Dit percentage ligt iets hoger dan vorig jaar. Daarnaast verwelkomde Curaçao in december ruim 63.000 bezoekers, die langer dan één dag bleven. Dat is volgens CHATA, de belangenorganisatie van de hotelsector, 41 procent meer dan in december 2022.

Jim Hepple, interim-directeur van CHATA, merkt op dat hoewel er een hoge toestroom van toeristen is, 55 procent van hen in alternatieve accommodaties verblijft, zoals korte-termijnverhuur in privéwoningen, appartementen en bij familie of vrienden. Dit is een stijging ten opzichte van de 44 procent in december 2022.

Verder wijst Hepple op de nieuwe luchtverbinding vanuit Amsterdam, die heeft geleid tot een toename van 29 procent in Nederlandse bezoekers. Opvallend is dat bijna 93 procent van deze extra bezoekers kiest voor alternatieve accommodatie.

In tegenstelling tot de Nederlandse bezoekers, verbleef ruim zestig procent van de Amerikaanse toeristen in hotels. Toch is het aantal Amerikanen dat kiest voor alternatieve accommodatie meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

De hotels op Curaçao rapporteren een gemiddeld dagtarief van 252 dollar in december, wat veertien procent hoger is dan het jaar ervoor. De opbrengst per beschikbare kamer is met zeventien procent gestegen tot 176 dollar.

Heel 2023

Gedurende het kalenderjaar 2023 bereikten de hotels op Curaçao een gemiddelde bezettingsgraad van 72 procent, vergeleken met zeventig procent in 2022. De gemiddelde kamerprijs steeg met acht procent en de gemiddelde opbrengst met bijna 12 procent.

Het aantal bezoekers dat langer dan een dag bleef op Curaçao in 2023 bedroeg bijna 583.000, wat 93.000 meer is dan in 2022. Hiervan verbleef 44 procent in alternatieve accommodatie, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

Interessant is dat, hoewel het aantal Nederlandse bezoekers afneemt met twaalf procent, het aantal dat in alternatieve accommodaties verblijft slechts met twee procent is gedaald. Bij Amerikaanse bezoekers zien we een groei van 51 procent, maar de groei in hotelverblijven blijft hierbij iets achter.

Volgens AirDNA.com had Curaçao in december 2023 bijna 3.640 actieve korte-termijnverhuurlocaties, 24 procent meer dan het jaar ervoor.