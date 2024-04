Venezuela Toename prostitutie Curaçao door lijnvluchten uit Venezuela Redactie 25-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De recente toename van directe vluchten tussen Venezuela en Curaçao heeft niet alleen het toerisme bevorderd, maar ook een stijging in georganiseerde prostitutie veroorzaakt. Dat meldt de Vigilante. ‘Mooie dames landen op Hato Airport en worden snel opgenomen in een goed georganiseerd prostitutienetwerk dat actief is via verschillende websites’, aldus de krant.

Na elke vlucht vanuit Venezuela, zou er een toename te zien zijn van zogenaamde ‘toeristendames’. Deze vrouwen hebben bij aankomst al een logistiek netwerk tot hun beschikking, inclusief chauffeurs die hen naar verschillende locaties brengen, met name in wijken dicht bij het vliegveld zoals Dein Ganga en Sta Maria. Hier betrekken zij appartementen waaruit zij hun diensten aanbieden via online platforms, aldus de krant.

De websites waarop deze vrouwen adverteren, trekken zowel lokale als internationale klanten, waaronder bezoekers uit de Verenigde Staten en Canada. Deze sites zijn toegankelijk via eenvoudige zoekopdrachten zoals ‘escorts Curaçao’, waarbij de meeste geadverteerde vrouwen uit Venezuela komen, en in mindere mate uit Colombia.

Naast de digitale wereld, zijn er indicaties dat de prostitutie ook fysiek zichtbaar is in lokale bars en andere uitgaansgelegenheden die traditioneel dit type diensten faciliteren. De situatie wordt gecompliceerder door clandestiene routes waarlangs vrouwen via de zee het eiland bereiken, vaak onder minder gecontroleerde en meer risicovolle omstandigheden.