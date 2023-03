Universiteit van Curaçao te gast in België 

LEUVEN – De Thomas More University in Leuven, België heeft decaan Richenel Bulbaai en twee docenten van de Technische faculteit uitgenodigd om deel te nemen aan een internationale projectweek over Multidisciplinariteit in het onderwijs.

Die vond plaats in de week van 13 maart. Tweehonderd gasten uit verschillende landen, waaronder dus ook Curaçao deden mee vanuit de universitaire wereld en het bedrijfsleven. De Curaçaose Universiteit heeft een samenwerkingsverband met de universiteit in Leuven.

Tijdens de ‘Multidisciplinary Student Challenge Day’ in dezelfde week deden ongeveer duizend studenten van Thomas More mee. In hun drukke schema hebben ze ook nog enkele lezingen gevolgd en verschillende laboratoria van Thomas More bezocht, zoals labs van Duurzame Energie, Productietechniek, Digitale Techniek en ICT.

De reis is mede mogelijk gemaakt door het Erasmus+ programma, een subsidiefonds van de Europese Unie dat het mogelijk maakt voor personeel in het onderwijs en studenten om deel te nemen aan internationale projecten en studieonderdelen en op deze manier kennis en ervaring op te doen in het buitenland.

Voor een relatief kleine Curaçaose faculteit was het interessant om gastcolleges te mogen verzorgen. Aldus een persverklaring van de Universiteit. Ook het kunnen netwerken met internationale vertegenwoordigers van universiteiten, bedrijven en organisaties was interessant.