Verkiezingen op Statia eerste stap naar herstel democratie

Statia – Vandaag openen de twee stemlokalen op Sint-Eustatius en kunnen 2000 kiesgerechtigden een nieuwe eilandsraad kiezen.

Dat had eigenlijk al in 2018 moeten gebeuren, maar toen greep Nederland in en zette bestuur en politiek aan de kant vanwege bestuurlijke wanorde en wetteloosheid.

Drie partijen doen vandaag mee, waaronder ook de partij van Clyde van Putten die verantwoordelijk wordt gehouden voor de bestuurlijke puinhoop twee jaar terug. De nieuwe eilandsraad mag nog geen bestuurscollege kiezen en de begroting aanpassen. Dat komt later.

