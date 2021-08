VS willen gevaccineerde toeristen uit bijna hele wereld toelaten

222 Gedeeld

De Verenigde Staten gaan vrijwel alle buitenlandse toeristen toelaten, als die maar gevaccineerd zijn tegen corona. De regering van president Joe Biden werkt aan een plan voor dit systeem, dat pas in werking kan treden wanneer de huidige reismaatregelen worden opgeheven.

Het is nog onduidelijk wanneer dat kan gebeuren. Het Witte Huis wil hiermee de luchtvaartindustrie en de toerismesector stimuleren. Momenteel laten de VS geen reizigers toe die in de laatste veertien dagen tijd hebben doorgebracht in bijvoorbeeld Nederland. Veel mensen besluiten om daarom 14 dagen naar Curaçao te komen om daarna door te reizen naar de VS.

