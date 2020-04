Zaterdag evaluatie interne corona-regels

168 Gedeeld

Willemstad – Overmorgen wordt door de regering bekeken of een versoepeling van de Corona-regels mogelijk is.



Volgens premier Rhuggenaath is de verspreiding van het virus redelijk onder controle. Toch kwam er gisteren nog een nieuwe case bij. Curaçao staat nu op 14 positief geteste patiënten.



Mocht tot versoepeling worden besloten dan gaat het vooral om de regels intern, zoals het weer opstarten van take-outs bij restaurants en truk’i pans. De grenzen zullen nog wel een tijdje gesloten blijven.