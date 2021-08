11 september repatriëringsvlucht naar Venezuela

12 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het ministerie van Justitie van Curaçao en het Venezolaanse consulaat hebben een repatriëringsvlucht georganiseerd op 11 september.

Elke Venezolaan op Curaçao (en elke Curaçaoenaar in Venezuela) kunnen tot 2 september 18 uur een vliegticket kopen. Tickets kunnen gekocht worden bij de Parking Mall van Pietermaai en kosten 436 gulden per stuk (incl. de airport tax). Alle kosten die bij COVID-19 horen (denk hierbij aan een PCR-test etc.) zijn niet inbegrepen.

Lees ook: