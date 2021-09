22 gedichten moeten bijdragen aan de leesbevordering

20 Gedeeld

WILLEMSTAD – Bij Levendig Uitgeverij is een boekje verschenen met gedichten voor kinderen, onder de titel: Zijn wie je bent, worden wat je wil.

In de tweeëntwintig gedichten in deze bundel komen vele beroepen voorbij. Droombanen, banen waar ooit over werd gedroomd en dromen die niet zijn uitgekomen. Van bekende en onbekende dichters, allemaal geschreven uit het hart, om het leven te vieren, waarin eenieder zijn eigen unieke rol vervult.

Het boekje is tot stand gekomen in samenwerking met Biblioteka Nashonal Kòrsou en Biblioteca Nacional Aruba. De opbrengst van dit boekje komt ten goede aan de leesbevordering op Aruba en Curaçao.

Lees ook: