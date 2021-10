275 foto’s toegevoegd aan Banko di Palabra

1 Delen

WILLEMSTAD – Banko di Palabra, de Papiamentse woordenbank op Internet heeft er 275 foto’s bij. 200 foto’s van planten en dieren en 100 van muziekinstrumenten.

Alle foto’s zijn op Curaçao genomen, de natuurfoto’s door Michelle da Costa Gomez, de muziekinstrumenten kwamen beschikbaar met dank aan Lida Pandt van het Archeologisch en Antropologisch kennisinstituut NAAM.

Door de foto’s kunnen internetgebruikers nu via Papiamentstalige zoekopdrachten de bijbehorende foto’s zien. Het is de bedoeling dat iedereen in de toekomst foto’s kan toevoegen aan Banko di Palabra.

