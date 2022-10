36 kunstenaars doen mee aan Art for the Roses

WILLEMSTAD – 36 lokale kunstenaars hebben gehoor gegeven aan de oproep om voor Art for the Roses om een kunstwerk te maken met daarin een roos verwerkt. Afgelopen zaterdag vond in Landhuis Bloemhof de opening plaats van de bijzondere kunstexpositie met deze kunstwerken.

De expositie is gedurende de openingstijden van Landhuis Bloemhof te bezichtigen en is de aanloop naar een veiling op 19 november, waarvan de opbrengst naar de kankerbestrijding gaat van het Prinses Wilhelminafonds.

Er kan nu geboden worden op de kunstwerken in een zogeheten ‘silent auction’. Dit proces stopt op 19 november waarna die avond de afrondende veiling volgt, geleid door auction masters Michèle Russel-Capriles en Dimitri Cloose.

Afgezien van schilderijen zijn er ook foto’s en andere vormen van creatieve expressie. De jongste deelnemer is een 14-jarige scholiere en de oudste is een dame in de 70.

Activiteiten

Rondom de expositie zijn meerdere activiteiten ingepland, allemaal om gelden in te zamelen voor het goede doel. Zo komt er nog een Roses-concert in samenwerking met de Kathedraal van Doornen en Number Ten, een Kerstmarkt, een filmavond van Hòfi Cinema, workshops Intuïtief Schilderen, een Bloemhof by Night event met kunstenaars uit verschillende disciplines en gedurende de hele maand biedt Number Ten een speciale Roses versnapering aan.