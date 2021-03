13 Gedeeld

WILLEMSTAD – Er zijn vandaag 156 personen positief getest. In totaal werden 841 coronatesten afgenomen. Een testratio van 18,5 procent. Er zijn 13 personen genezen.

Er zijn twee mensen opgenomen in het ziekenhuis. Er liggen nu elf personen in het ziekenhuis, van wie vier op de intensive care. Ook zijn er een aantal patiënten opgenomen uit Bonaire. Er liggen drie Bonairianen in het CMC, van wie een op de intensive care. Het aantal actieve cases is nu 879.