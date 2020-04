9 maal vrijspraak in drugszaak

Het Gerecht heeft gisteren 8 Venezolanen en een Dominicaan vrijgesproken van drugssmokkel via een boot. De 10e, de kapitein van het schip, werd wel veroordeeld en kreeg 8 jaar gevangenisstraf. Zoals geëist door het Openbaar Ministerie.



Volgens de rechter kan niet bewezen worden dat de 9 iets wisten van de 800 kilo cocaïne aan boord. De kapitein wel, want de drugs was verstopt in zijn compartiment.