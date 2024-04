Media Venex ageert tegen prostitutiebeschuldiging Vigilante Redactie 27-04-2024 - 2 minuten leestijd

Archieffoto: Èxtra

WILLEMSTAD – De belangenvereniging van Venezolanen op Curaçao ageert scherp tegen de wat zij noemt ‘beschuldigingen van de krant Vigilante‘ over een vermeende toename van georganiseerde prostitutie door de groei van directe vluchten vanuit Venezuela naar Curaçao. Volgens Vigilante heeft de toename van het aantal vluchten niet alleen het toerisme gestimuleerd, maar ook geleid tot een stijging in georganiseerde prostitutie.

De krant schreef dat “mooie dames landen op Hato Airport en snel worden opgenomen in een goed georganiseerd prostitutienetwerk dat actief is via verschillende websites.” Vigilante meldt dat deze vrouwen, bij aankomst, direct over een logistiek netwerk beschikken, inclusief chauffeurs die hen naar verschillende locaties brengen, voornamelijk in wijken dichtbij het vliegveld. De krant voegt toe dat de vrouwen hun diensten aanbieden via online platforms en zowel lokale als internationale klanten aantrekken.

De Fundashon Venex, samen met de Pan-Amerikaanse en Caribische Unie voor Mensenrechten (PACUHR), heeft sterk gereageerd op deze berichtgeving. Zij bestempelen de informatie als ongegrond en beschuldigen de krant van het verspreiden van een xenofobe en anti-immigranten sentiment.

In hun persbericht benadrukken zij de sterke historische en culturele banden tussen Curaçao en Venezuela, en verklaren dat dergelijke beschuldigingen het wederzijds respect en de samenwerking tussen de landen ondermijnen. Ze bekritiseren ook de verantwoordelijkheid van de media om delicate kwesties zoals prostitutie op een serieuze en respectvolle manier te behandelen, zonder over te gaan op generalisatie en vooroordelen.

De beschuldigingen en de ontkenningen hebben een debat aangewakkerd over de effecten van migratie en de rol van de media in het vormgeven van publieke percepties.