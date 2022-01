Aantal corona-cases op eilanden tot wel zeven keer hoger dan in Nederland

14 Gedeeld

Het aantal corona-cases op de zes eilanden in het koninkrijk is tot wel zeven keer hoger dan in Nederland. In de week van December 30 tot 5 januari kregen 11.260 mensen een positieve testuitslag. Dat meldt het RIVM.

Op de benedenwindse eilanden heeft Aruba met ruim 4.000 mensen per 100.000 inwoners het hoogste aantal infecties. Curaçao komt met bijna 3.000 op de tweede plaats en Bonaire heeft bijna 2.000 actieve corona-cases per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in Nederland is de incidentie 639 patiënten per 100.000 inwoners.

Ook op de Bovenwindse eilanden gaat het hard. Vooral op de kleine eilanden Saba en Sint-Eustatius. Daar is de incidentie rond de 3.500. Sint-Maarten kent met bijna 1.500 mensen per 100.000 inwoners het laagste aantal actieve cases.

De explosie van de laatste twee dagen zitten er niet bij.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures