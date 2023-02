Academy Hotel heeft deuren gesloten, studenten de dupe

WILLEMSTAD – Het Academy Hotel in Punda is officieel gesloten. Op 1 februari gebeurde dit al, maar nu pas maakt minister Ruisandro Cijntje van Economie dat bekend in gesprek met de Amigoe. Hij wil er niet meer in investeren.

Volgens Cijntje was het hotel niet meer geschikt om gasten te ontvangen en ook als opleidingsplek voldeed het hotel niet meer. Bovendien was het financieel niet meer haalbaar.

Voor de studenten van sbo niveau 1 en 2 die in opleiding waren bij het Academy Hotel betekent dit dat zij hun stageplek kwijt zijn.

Voor hotels op Curaçao, die vanwege het aantrekkende toerisme behoefte hebben aan personeel is de sluiting ook een strop. De Curaçao Toerisme Board CTB is gevraagd om een oplossing te verzinnen voor de stageplekken die nu zijn weggevallen.

Het ROC Mondriaan gaat in het nieuwe schooljaar starten met het Hospitality Experience Centre, waarbij scholieren van SBO-niveau 3 en 4 hun praktijkopleiding gaan volgen. Dat gebeurt in het Hector Suites Hotel. Sbo niveau 1 en 2 kunnen daar niet terecht.

Nederland

Het hotel ging in 2008 open. De financiering van bijna twee miljoen gulden, kwam van het Nederlandse ministerie van Onderwijs.

Door deze financiering kon Het Academy Hotel zonder verdere subsidie de afgelopen tien jaar draaien, daarna spring de Curaçaose overheid bij. Maar nu is het geld op, althans de wil om te investeren is er niet meer bij de overheid.

De visie was om lokale horeca, toerisme en hospitality studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt gedurende hun opleiding aan één van de destijds tien hospitality opleidingen op Curaçao.

De stage waren maximaal tien weken en de studenten werden begeleid door praktijkdocenten van de zes samenwerkende scholen, door ouderejaars studenten en door leermeesters/staff die in dienst zijn van Het Academy hotel.

Er konden in totaal duizend studenten per jaar, gemiddeld tachtig per maand en van verschillende niveaus en studierichtingen, de kans krijgen om in totaal 42 posities binnen het hotel te bekleden.