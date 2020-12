Achtste patiënt bezweken aan corona

Willemstad – Gisteren is opnieuw een patiënt bezweken aan corona. Het achtste slachtoffer van de epidemie op Curaçao. Het gaat om iemand in een bejaardentehuis.

Gisteren werden 38 mensen positief getest op Corona. Op 179 uitgevoerde tests, is dat relatief net zo veel als voorgaande dagen. De testratio ligt opnieuw boven de 20 procent. Dat betekent dat nog steeds een op de vijf tests positief is. Achttien mensen liggen in het CMC, van wie vier op de Intensive Care.

