Advocaat belegt trainingskamp CuraÃ§ao in Turkije

Sport Advocaat belegt trainingskamp Curaçao in Turkije Redactie 2024-03-08 - 1 minuten leestijd

Foto Dick Advocaat - Marc van Voorthuisen

WILLEMSTAD – De nationale voetbalselectie van Curaçao belegt van 18 tot 25 maart een trainingskamp in Turkije, als voorbereiding op de kwalificatiewedstrijden in juni voor het WK van 2026. Curaçao oefent op 21 juli in Alanya tegen het Engelse Hull City, drie dagen later gevolgd door een duel met het Turkse Alanyaspor.

“Hoewel ons team nog niet compleet is, ben ik erg blij met deze reis”, zegt Advocaat over de trip naar Turkije. “Het toont ons professionalisme. Daarnaast kan ik goed trainen met de beschikbare spelers en een goede evaluatie van iedereen maken.”

Gedurende het verblijf in Turkije wordt de Curaçaose delegatie ondergebracht in het Titanic Deluxe Golf Hotel, gelegen in Belek, Turkije.

De eerste wedstrijd in de WK-kwalificatiereeks is op 5 juni tegen Barbados en wordt op Curaçao gespeeld. De tweede wedstrijd is op 8 juni tegen Aruba. Ook Haïti en St. Lucia zijn ingedeeld in groep C. Curaçao moet bij de eerste twee eindigen om door te gaan naar de finaleronde van de kwalificatie. Elk land speelt vier wedstrijden, twee keer thuis, twee keer uit.