Andruw Jones opgenomen in Georgia Sports Hall of Fame

GEORGIA – Honkballer Andruw Jone, is afgelopen zaterdag toegetreden tot de Georgia Hall of Fame. De huidige bench coach van het Koninkrijksteam heeft speciaal voor deze gelegenheid het trainingskamp in Arizona verlaten om bij deze plechtigheid te zijn.

Jones woont in Georgia en speelde daar twaalf seizoenen voor de Atlanta Braves, waarin hij vijf keer All-Star was en tien Gold Gloves op rij won. Jones was één van de grote sterren in een periode waarin de Braves de National League Eastern Division domineerden.