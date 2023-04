Arubaanse gevangenen overgebracht naar Curaçao

ORANJESTAD – Deze week zijn negen gevangenen vanuit de KIA-gevangenis op Aruba onder zware beveiliging per boot naar Curaçao overgebracht. Tussen beide landen is een regeling van kracht voor het beschikbaar stellen van detentiecapaciteit.

Volgens minister Shalton Hato van Justitie zijn de gevangenen overgebracht, nadat Aruba daarom verzocht had. De penitentiaire inrichting in San Nicolas wordt gerenoveerd en uitgebreid.

De wederzijdse regeling tussen de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland maken het mogelijk om elkaar bij te staan indien nodig. Dat gebeurt vaker, bijvoorbeeld de orde en veiligheid dat vereist of als het nationale veiligheidsbelang van het land in geding is. Ook worden gevangenen soms ergens anders geplaatst om een onderzoeksproces in een zaak niet te verstoren.

Momenteel is Sint Maarten ook bezig met renovatiewerkzaamheden in haar gevangenis in Point Blanche, waardoor er geen plaats is voor gevangenen daar.