Bar 27 aan het Waaigat failliet

WILLEMSTAD – Bar 27 aan het Waaigat blijft dicht. Afgelopen vrijdag is het faillissement uitgesproken. Reden zijn de coronamaatregelen, de avondklok en een verbod op de verkoop van alcohol.

De naam 27 was ontleend de “Forever 27 Club”. Beroemde muzikanten die op hun 27e overleden, zoals Jimi Hendrix, Kurt Cobain en Amy Winehouse. De zaak werd onder andere bekend door liveoptredens van lokale en internationale bands, en was één van de locaties tijdens het Curaçao BlueSeas Festival van Pietermaai. Het is nog niet bekend of eigenaar Robbie Nieuwpoort een nieuwe bar gaat beginnen.