Benzine, diesel, elektriciteit en water omlaag in november

Willemstad – Benzine en diesel gaan dinsdag in prijs omlaag. Al is het niet veel. Benzine gaat een cent omlaag en kost straks 1,89. Diesel twee cent per liter. De prijs wordt dan 1,48.

De tarieven voor elektriciteit gaan ook omlaag. Vanaf zondag betaal je voor de eerste 250 kilowatt 55 cent, dat is twee cent per kilowattuur minder dan nu.

De prijsdaling voor een kuub water is hoger. Nu betaal je nog 8,21. Vanaf zondag is dat 13 cent minder en betaal je 8,08 voor de eerste 9 kuub die je afneemt.

