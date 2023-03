Benzine vanaf zaterdag twaalf cent duurder op Curaçao

WILLEMSTAD – De prijs voor benzine daalt komende zaterdag met 12 cent. Aan de pomp is de prijs dan 2,29 gulden per liter. Dat maakt Bureau Telecommunicatie en Post bekend.

Diesel daarentegen daalt zaterdag in prijs. In plaats van de bijna 1,92 gulden die nu moet worden neergelegd, wordt de nieuwe prijs iets meer dan 1,87 gulden, een voordeel van bijna vijf cent per liter.

Normaal gesproken worden de brandstofprijzen op de eerste dinsdag van de maand aangepast, waarom dat nu zaterdag is, is niet bekend. Toezichthouder BTP was onbereikbaar voor commentaar.

Tijdelijk tegemoetkoming overheid

Per 1 april komen de tijdelijke belastingmaatregelen voor brandstoffen te vervallen. Het eindgebruikerstarief voor benzine stijgt daardoor met name als gevolg van de wijzigingen in de fiscale componenten.

Ondanks de wijzigingen van die fiscale componenten daalt het eindgebruikerstarief voor diesel door een forse daling van de aankoopprijs.