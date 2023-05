Bijen vallen vrouw aan in Steenrijk

WILLEMSTAD – Afgelopen weekend is een vrouw aangevallen door bijen. Dat gebeurde tijdens het hardlopen in de Rotterdamstraat in de buurt van de Brandweer in Steenrijk.

De vrouw had veel pijn en de politie moest haar moest assisteren voor aankomst van de ambulance. Aanvallende bijen maken elk jaar slachtoffers op Curaçao. Soms zelfs dodelijk. Vooral in Banda Bou zijn er veel problemen met bijenkolonies, vooral op plaatsen waar toeristen en lokale bewoners komen.

Bijensteken kunnen erg gevaarlijk zijn, vooral als iemand er allergisch voor is. Bijenzwermen gaan meestal niet verder dan 200 meter van hun nest af. Dus eventjes rennen en ze laten je met rust. In dit geval ging het allemaal zo snel, dat de vrouw geen kans had.