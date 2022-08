Bijna halvering coronacases op de zes eilanden

DEN HAAG – Er werden in juli in totaal 2.547 positieve testuitslagen gemeld op de zes Koninkrijks-eilanden in de Cariben. Een maand daarvoor was dat nog 4.688 in juni. Aruba meldde ongeveer de helft van alle positieve testuitslagen, 1.286. Volgens het RIVM het gevolg van een uitgebreid testbeleid in combinatie met een relatief groot aantal inwoners.

Op Curaçao is het aantal meldingen in juli nagenoeg gelijk gebleven. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba nam het aantal positieve testuitslagen ten opzichte van voorgaande maand juist toe. Het RIVM wijt dat onder andere aan enkele lokale clusters en Carnaval festiviteiten op Saba. Mede hierdoor hebben in juli op Sint Eustatius en Saba ook meer mensen zich laten testen.

Op Aruba en de BES-eilanden wordt nog laagdrempelig en gratis getest. Op Sint Maarten en Curaçao is het testbeleid in de afgelopen maanden overgegaan naar een restrictiever beleid waarbij testen door de curatieve zorg worden geïndiceerd.

Zoals verwacht is het aandeel van de Omikron BA.4 en BA.5 variant in de maand juli verder toegenomen, nadat deze voor het eerst gedetecteerd waren in mei van dit jaar. Beide varianten circuleren, de nieuwe subvariant BA.2.75 omikronvariant is nog niet gedetecteerd op de eilanden.

Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Curaçao meldde afgelopen maand 582 nieuwe positieve testuitslagen. Dit is nagenoeg gelijk aan het aantal meldingen in juni, 595. In de week van 26 juli tot 1 augustus kregen 39 mensen per 100.000 inwoners op Curaçao een positieve testuitslag en was de testratio twaalf procent. Er zijn in juli 32 corona gerelateerde ziekenhuisopnames en minder dan vijf overlijdens gemeld.

Op Aruba werden in juli 1.286 positieve testuitslagen, 49 corona-gerelateerde ziekenhuisopnames en minder dan vijf nieuwe sterfgevallen gemeld door het eiland. Dit is een daling ten opzichte van juni. In de week van 26 juli tot 1 augustus kregen 162 mensen per 100.000 inwoners op Aruba een positieve testuitslag en was de testratio veertig procent.

Sint Maarten meldde in juli 184 positieve testuitslagen, 14 corona-gerelateerde ziekenhuisopnames en minder dan vijf nieuwe corona-gerelateerde sterfgevallen. Het aantal positieve testuitslagen is daarmee gedaald ten opzichte van juni. In de week van van 21 tot 27 juli kregen iets meer dan 22 mensen per 100.000 inwoners op Sint Maarten een positieve testuitslag en was de testratio vijf procent.

BES-eilanden

Op Bonaire steeg het aantal nieuwe positieve testuitslagen in juli. Er werden 299 positieve testuitslagenen minder dan vijf corona-gerelateerde ziekenhuisopnames en geen gerelateerd overlijden gemeld door het eiland. In de week van 26 juli tot 1 augustus kregen 176 mensen per 100.000 inwoners op Bonaire een positieve testuitslag en was de testratio 68 procent.

Het aantal positieve testuitslagen op Sint Eustatius nam in juli toe. Er zijn afgelopen maand 153 nieuwe positieve testuitslagen gemeld, vorige maand waren dit er nog 65. De toename in het aantal meldingen in juli is mede veroorzaakt doordat meer mensen zich hebben laten testen. De incidentie in de laatste week van juli was 477 mensen per 100.000 inwoners en de testratio was elf procent. Het eiland meldde in juli geen corona-gerelateerde ziekenhuisopnames en geen sterfgevallen.

Ook op Saba was afgelopen maand een toename in het aantal meldingen zichtbaar. Er zijn in juli 43 nieuwe positieve testuitslagen gemeld, in juni waren dit er nog 17. De toename is volgens het RIVM mede te verklaren door de recente Carnaval festiviteiten op het eiland. De incidentie was in de laatste week van juli 1.147 mensen per 100.000 inwoners en de testratio was 27 procent. Op Saba werden in juli minder dan vijf corona-gerelateerde ziekenhuisopnames en geen sterfgevallen gemeld.