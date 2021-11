Bonaire blijft meeste besmettingen krijgen

3 Gedeeld

KRALENDIJK – In de afgelopen week kregen 388 mensen op de Caribische eilanden een positieve testuitslag. Dat is een stijging van 39 procent vergeleken met de week ervoor, zegt het RIVM. Bonaire meldde met 148 nieuwe positieve testuitslagen de meest nieuwe infecties.

Het aantal meldingen is op zowel Aruba als Curaçao gestegen, respectievelijk 113 en 103. Op Sint Maarten is het aantal nieuwe meldingen stabiel gebleven, 22 in totaal. Bonaire meldt dat in de eerste helft van november 2021 meer besmettingen op scholen hebben plaatsgevonden. Andere settings van besmettingen zijn bij de kinderopvang en/of thuis.

