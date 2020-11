Bonaire krijgt twee Cruyff-courts

Op Sint Eustatius werd het Cruyff veld opgeknapt.

Den Haag- Op Bonaire komen twee nieuwe Cruyff Courts. Dat schrijft Staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer, over stappen op de BES-eilanden als het gaat om de kwaliteit van leven van mensen met beperkingen.

Volgens Blokhuis investeert het Ministerie van VWS, in het kader van het sport en preventie akkoord Caribisch Nederland, in het opknappen en aanleggen van Cruyff Courts op de eilanden. Lees verder op Koninkrijk.nu

Lees ook: