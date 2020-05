Burgers willen nog geen afscheid van Gulden

17 Gedeeld

Willemstad/Oranjestad- Burgers op zowel Curaçao als op Aruba lijken nog niet klaar om afscheid te nemen van de ‘eigen’ gulden.

Dat lijkt de conclusie te kunnen zijn van een online opinie-onderzoek gehouden door adviesbureau Linkels & Partners in samenwerking met de nieuwssites curacao.nu en aruba.nu. De enquête werd op Curaçao 1338 keer ingevuld en op Aruba 955 maal.

Op Aruba zijn er, vergeleken bij Curaçao, méér mensen die vast willen houden aan de Gulden. Bij de vraag of respondenten, in het kader van de Covid-crisis liever zouden overschakelen naar de Amerikaanse Dollar in plaats van de Gulden, antwoordt op Aruba 67.1% van de respondenten negatief, tegen 54,8% op Curaçao.

Resultaten van de Lezersenquête als het gaat om voorkeur voor betaalmiddel.

Besparing

Maar een enkele respondent motiveert het antwoord en is van mening dat de koppeling van de Antilliaanse Gulden met de Dollar, door de Covid-crisis niet langer haalbaar zal blijken. Ook is er een enkele opmerking over de besparing voor het Land, die een eventuele overschakeling op de dollar met zich mee zal brengen. “De Centrale Bank kan dan gelijk opgeheven worden; een flinke besparing”, vindt een respondent op Curaçao.

Prijsstijging

Een respondent op Aruba ziet juist het gevaar van prijsstijgingen, bij overgang naar de dollar. “Op Bonaire zijn de prijzen ook omhoog gegaan bij overschakeling naar de dollar. Daarom kunnen we beter onze gulden houden”.