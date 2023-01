WILLEMSTAD – Campo Alegre is Campo Landfill geworden. Dat meldt ochtenkrant Èxtra. Het voormalig openluchtbordeel staat al twee jaar leeg, vanwege miljoenenschulden en de coronapandemie, waardoor sluiting in juni 2020 een feit was.

Twee pogingen om een nieuwe bestemming te vinden voor Campo Alegre via een veiling van het Openbaar Ministerie mislukten en onduidelijk is hoe het nu verder moet met Campo en de gereguleerde prostitutie op Curaçao.

De beveiliging van het complex, die betaald wordt door het OM, kan niet voorkomen dat inwoners van Curaçao, net als op veel andere afgezonderde plekken op het eiland, illegaal vuil storten.