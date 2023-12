Cft wil meer weten over regeringsaankoop Campo Alegre

WILLEMSTAD – Het College financieel toezicht Cft, heeft om meer informatie gevraagd over de investering van de regering van Curaçao in Campo Alegre. Volgens het jaarverslag van 2022 is er zeven miljoen gulden op de kapitaalbegroting gezet voor de aankoop van de gebouwen. Dit was niet vermeld in de begroting van 2022.

In het financieel verslag van het derde kwartaal van 2023 blijkt dat de regering van Curaçao nog eens één miljoen extra beschikbaar heeft gesteld voor de aankoop van Campo Alegre. Het Cft wil hierover meer informatie van de regering en de eventuele risico, nu de overheid eigenaar is van het voormalige openlucht bordeel.

Veiling

De regering van Curaçao heeft premier Gilmar Pisas eerder dit jaar gemachtigd om deel te nemen aan de veiling van Campo Alegre op 26 september. De regering won de veiling door drie percelen op het terrein van Cunucu Hatun en Seru Fortuna te kopen, waardoor een enkele eigendom ontstond voor een bedrag van 8 miljoen gulden.

Premier Pisas heeft in een eerste reactie gezegd dat de regering van Curaçao het gebouw wel heeft gekocht, maar dat dit niet betekent dat Campo Alegre weer als bordeel zal openen. De fondsen voor de aankoop kwamen van het ministerie van Financiën en zijn bestemd voor het criminaliteitsfonds van hetzelfde ministerie.

De regering van Curaçao heeft aangekondigd een gemengde commissie op te richten om de beste manier van exploitatie van het pand, dat nu eigendom is van het land, te bepalen. Maar de publieke opinie geeft volgens de Èxtra aan dat de regering zelf niet betrokken moet zijn bij prostitutie of anderen moet faciliteren om een openlucht bordeel te runnen.

Daarnaast moet de regering volgens de Èxtra voorkomen direct of indirect betrokken te raken bij prostitutie vanwege de illegale activiteiten die deze wereld aantrekt, zoals drugs, wapens, mensenhandel of mensenhandel.