Chata ontvangt tsunami aan opzeggingen

Willemstad – Er is een ware tsunami aan annuleringen op gang gekomen. Dat zegt Chata-voorzitter Hans Slier tegen het Antilliaans Dagblad.

De branchevereniging van de hotelsector is teleurgesteld om de code oranje van Nederland. Volgens Slier was dat niet nodig geweest als er beter geluisterd was naar Chata.

Die wilde onder meer gratis tests aanbieden voor terugkerende reizigers. Slier zegt dat veel ondernemers hun reserves al verbruikt hebben en een Kerst zonder gasten mogelijk niet overleven.

