Conferentie op Curaçao over kinderopvangtoeslagaffaire

WILLEMSTAD – Op 12 december vindt op Curaçao een conferentie plaats over de kinderopvangtoeslagaffaire, die tussen 2005 en 2019 vele gezinnen in Nederland heeft getroffen. Naar schatting zijn er op Curaçao zo’n 100 ouders die te kampen hebben met de gevolgen van deze affaire, waarbij onterechte terugvorderingen van kinderopvangtoeslagen tot grote financiële problemen hebben geleid.

De conferentie, georganiseerd door de oudergroep Minority’s KOT/CAS Lotgenoten Ondersteuning, streeft ernaar meer bekendheid te geven aan de problematiek en ondersteuning te bieden aan de getroffen ouders en gezinnen. Het evenement informeert niet alleen de Curaçaose autoriteiten en organisaties over de situatie, maar ook de ouders zelf aanmoedigen hun ervaringen te delen.

Vanuit het Nederlandse Ministerie van Financiën is ondersteuning geboden aan de getroffen gezinnen, waarbij naast financiële hulp ook aandacht is voor emotioneel herstel. Het ondersteuningsteam buitenland OTB staat klaar om deze gezinnen bij te staan en de samenwerking met lokale instanties op Curaçao te bevorderen, vooral in het kader van schuldenoplossing.

Deze conferentie onderstreept het belang van transparantie en de behoefte aan ondersteuning. De organisatie van de conferentie moedigt de betrokkenheid van lokale diensten en organisaties aan en benadrukt het belang voor de ouders om dit zelf te kunnen organiseren. Men hoopt op een brede deelname op 12 december om samen te werken aan oplossingen en een vooruitblik voor de getroffen ouders en hun gezinnen.