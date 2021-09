Coronacijfers Curaçao 25 september

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Er is vandaag opnieuw een coronaslachtoffer gevallen. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu 160 personen overleden op Curaçao aan de gevolgen van de ziekte.

Er zijn vandaag 36 personen positief getest. In totaal werden er 1757 testen afgenomen. Een testratio van 2 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames staat op 30, 13 personen daarvan liggen op de intensive care. Er zijn 51 personen genezen.

Het totaal aantal actieve cases op Curaçao staat op 466.

