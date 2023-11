Curaçao Baseball Week is terug!

WILLEMSTAD – De Curaçao Baseball Week vindt plaats van 2 tot en met 6 januari. Dit evenement biedt alle kinderen die deel uitmaken van honkbalteams op Curaçao en ook alle coaches en umpires die geïnteresseerd zijn om mee te doen kans om de meest recente trainingstechnieken van honkbal onder de knie te krijgen.

Veel grote namen uit de honkbalwereld zijn die week op het eiland om mee te doen aan de verschillende gratis clinics die georganiseerd worden. Nieuw dit jaar is dat er naast de clinics voor spelers en coaches, ook een clinic in het leven is geroepen voor de umpires op Curaçao.

Zowel de jongeren die deel uitmaken van honkbalteams als de coaches en umpires krijgen de kans om van professionele spelers te leren. Curaçao is bekend als het land dat de meeste professionele honkballers in de Major League Baseball aflevert en het is een zeer bijzondere ervaring om de meest recente technieken van honkbal van hun te mogen leren.

“We zijn klaar om van start te gaan met de voorbereidingen voor het organiseren van Curaçao Baseball Week 2024” zegt Hensley Meulens, de motor achter dit evenement. Meulens is de eerste Curaçaose speler die meedeed in de Major League Baseball. Afgelopen honkbaljaar heeft hij gecoacht bij de Colorado Rockies en het jaar ervoor heeft hij met de New York Yankees de titel van American League East Champions gehaald.

Special Guest

Special Guest tijdens de Curaçao Baseball Week is Dusty Baker en zijn vrouw Melissa. Baker is een zeer succesvolle en gerespecteerde figuur in de wereld van honkbal.

Naast een succesvolle 19-jarige carrière in Major League Baseball, waarin hij verschillende teams succesvol heeft geleid in het naseizoen, wordt Baker erkend om zijn leiderschapskwaliteiten en diepgaande kennis van het honkbalspel.

“Dusty Baker is een icoon in de sport, en het is een eer om zo’n befaamde persoon te verwelkomen op Curaçao”, zegt Meulens.

DNA

“Honkbal is niet alleen maar een sport, het is een lifestyle, het zit in ons bloed. Daarom gebruiken wij weer in deze editie van Curaçao Baseball Week de leus It’s in our DNA.”

Alle kinderen die deel uitmaken van honkbalteams en ook alle coaches en umpires die geïnteresseerd zijn om mee te doen met Curaçao Baseball Week 2024, kunnen zich registreren via http://www.curacaobaseballweek.com/