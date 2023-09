Curaçao gaat voor nieuwe wet op de douane en accijnzen 

Geschatte leestijd: 2 minuten

WILLEMSTAD – De Raad van Ministers heeft vandaag kennis genomen van de plannen van minister Javier Silvania, vervat in een nota, om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp van de Algemene landsverordening douane en accijnzen, Alda.

De Alda beoogt de douane- en accijnswetgeving te moderniseren en consolideert diverse bestaande landsverordeningen die hiermee verband houden tot één alomvattende landsverordening. De oorspronkelijke ontwerplandsverordening Alda werd reeds in 2016 aan de Staten voorgelegd.

Minister Silvania heeft recentelijk besloten om het traject van de Alda te voltooien, dit zowel in het belang van de douaneorganisatie als het bedrijfsleven. De Alda is naar eigen zeggen in overeenstemming met de meest recente internationale verdragsnormen waaraan Curaçao zich heeft gecommitteerd.

Rechtszekerheid

Op lokaal niveau denkt het ministerie dat de Alda een aanzienlijke verbetering betekent op het gebied van rechtszekerheid, zowel voor de Douane als het bedrijfsleven. Dit komt doordat rechten en verplichtingen duidelijker worden vastgelegd, variërend van de aangifte en de berekening van belastingen en invoerrechten tot bezwaar en beroep.

Daarnaast verbetert de Alda de mogelijkheden voor digitale communicatie tussen de Douane en importeurs, zowel bij aangifte als controle. Het stelt de implementatie van pre-arrival-aangiften voor, waardoor het invoerproces efficiënter wordt. Bedrijven met goed beheerde administratie, beveiliging en interne controle zullen bovendien in aanmerking komen voor vereenvoudigde procedures voor de invoer en uitvoer van goederen, wat leidt tot kostenbesparingen.

Voorbereidingen

De voorgestelde wijzigingen in de Alda, evenals de aanvullingen in de Nota van Wijziging, dienen als kader voor deze hervormingen, zegt de minister. Na goedkeuring van dit ontwerp in de Staten wordt onmiddellijk gestart met de voorbereiding van uitvoeringsbepalingen om de overgang naar deze nieuwe landsverordening en de bijbehorende verbeteringen zo soepel mogelijk te laten verlopen, zo belooft Silvania.

Daarnaast voorziet dit voorstel in de uitbreiding van het nultarief voor invoerrechten op onder andere elektrische voertuigen, zoals pick-ups, bussen en scooters. Tot slot wordt de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen voor geschonken goederen aan charitatieve en sportorganisaties verruimd.