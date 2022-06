Curaçao stelt avondklok in, vanaf 16.00 uur binnen vanwege storm ‘Bonnie’

Curaçao kondigt een avondklok aan vanwege komst van de tropische storm ‘Bonnie’. Vanaf woensdagmiddag vier uur moeten mensen binnenblijven en winkels en kantoren gaan een uur eerder dicht. Scholen zijn morgen en donderdag gesloten.

Ook alle ambtenaren zijn morgen vrij. Dit tot zover de dienst dit toelaat. Morgen en donderdag zijn alle publieke diensten dicht. Het openbaar vervoer rijdt tot 16.00 uur. Gebruik van shelter is laatste optie als men thuis of elders niet veilig is. Er zijn shelters bij onder andere Maris Stella sbo en het Rode Kruis in Barber. Morgen wordt de volledige lijst geselecteerd.

Vanaf vandaag is 97.9 FM (Radio Easy FM) de noodradio waar de regering gebruik van maakt om laatste informatie te geven.

Onrustig

Het onrustige weersysteem ligt nu een paar honderd kilometer ten oosten van Trinidad & Tobago, maar zal de Nederlands-Caribische eilanden naar verwachting woensdagnacht bereiken.

Bewoners zijn er niet gerust op en slaan massaal voedsel en drinken in na een oproep van de overheid om zich voor te bereiden op het zware en vermoedelijk zeer natte weer de komende dagen.

Dat de eilanden in de problemen gaan komen is welhaast zeker. Niet eens zozeer vanwege de harde wind, maar vooral de regen. De infrastructuur op de eilanden is niet gebouwd op veel regen, open afvoersystemen zijn al jaren dichtgegroeid en jaarlijkse oproepen vanuit de bevolking worden genegeerd door de overheid. Op Bonaire is men vandaag te elfder ure de open afvoersystemen aan het schoonmaken, maar het zal niet voldoende zijn.

Veel regen

“We verwachten 75 tot 125 millimeter regen”, zegt Olav Geijs van het Caribbean Weather Center in Willemstad. Dat is een vijfde van wat er normaal gesproken in een heel jaar valt op Curaçao. “Bij veertig millimeter staan grote delen van Willemstad normaal gesproken al onder water, dat zal nu zeker zo zijn.”

De koers van het weersysteem is uitzonderlijk en zeker zo vroeg in het orkaanseizoen. “Dat komt vooral omdat er ten noorden van het Caribisch gebied een hoge druk gebied ligt, die de koers van de potentiele cycloon nu naar beneden drukt. Dat blijft voorlopig zo”, zegt Geijs.

Maar of de tropische storing een orkaan wordt, betwijfelt Geijs. “Het systeem trekt nu met een snelheid van 37 kilometer per uur naar het westen. Dat is eigenlijk te snel om in korte tijd stevig aan te sterken. Pas als de cycloon over het zuidwesten van het Caribisch gebied trekt, zou dit systeem kunnen uitgroeien tot een orkaan.”

De hurricane hunter van het National Hurricane Center in Miami vloog de afgelopen dagen midden door het systeem en vond wel de windsnelheden van een tropische storm, maar nog geen gesloten circulatie. “Pas als het systeem zich sluit, kan het aan kracht toenemen. De luchtvochtigheid en de temperatuur van het zeewater is wel gunstig voor de ontwikkeling van een cycloon. Net als geringe tegenwinden in de hogere atmosfeer”, aldus Geijs.

Zorgen

Waar Curaçao zich meer zorgen om moet maken is de vraag of het systeem tussen het eiland en de Venezolaanse kust doortrekt. Een unieke situatie, volgens Geijs, die sinds de orkaanmetingen in 1850 is begonnen zich slechts in 1933 één keer eerder voordeed in de maand juni.

“Als dat scenario zich woensdagnacht gaat voordoen, wordt het bijzonder nat op de drie eilanden, Aruba, Curaçao en Bonaire”, zegt Geijs. Bovendien bevindt de meeste wind in een tropische cycloon zich in het noord of noordoostelijk deel. Bij deze koers zal juist dat gedeelte dan recht over de eilanden gaan.”

En die kunnen hun borst volgens Geijs nat maken. “De geschiedenis leert dat de vroege komst van een zware tropische storm in juni een indicatie is van een zwaar orkaanseizoen. Dat was in 2017, toen orkaan Irma over Sint Maarten raasde, precies hetzelfde geval.

Voor nu is dat even van geen belang. Morgen zal een groot deel van het openbare leven stil komen te liggen, als meer en meer bedrijven hun deuren zullen sluiten. Het grootste ziekenhuis van Curaçao heeft zojuist het volledige operatieprogramma stilgelegd en alle polibezoeken afgezegd. Alleen de afdeling Spoedeisende Hulp blijft gedurende de passage van de storm of mogelijk orkaan open. Dan heeft het officieel ook de naam Bonnie gekregen. Na Alex, de tweede tropische storm met naam dit orkaanseizoen.