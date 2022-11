Curaçaose handelsmissie in Suriname

WILLEMSTAD – Een Curaçaose groep van financiële experts was met een handelsmissie in Suriname. Dat gebeurde in samenwerking met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven onder de naam Suriname Insight 2022.

De Curaçaose delegatie bestond uit 25 leden. Er is op Curaçao veel belangstelling voor de ontwikkelingen in Suriname vanwege de verwachting dat het land flinke economische ontwikkelingen doormaakt.

Het Curaçaose bedrijfsleven onderzoekt nu de mogelijkheden hoe het kan bijdragen aan die verwachte groei, vooral op het gebied van investering, financiering, het opzetten van joint-ventures en het leveren van allerlei diensten voor alle sectoren van de Surinaamse economie.

In het kader hiervan zijn er presentaties verzorgd door vertegenwoordigers van de Surinaamse transportsector, toerisme en de mijnbouw- en financiële sector, waarbij de Curaçaose Delegatie omstandig is ingelicht over de stand van zaken in de sector en de mogelijkheden.