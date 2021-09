Dag van de Democratie ook op Curaçao 

10 Gedeeld

WILLEMSTAD – De datum van 15 september is in 2007 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Dag van de Democratie. Op die dag wordt er aandacht gevraagd voor het feit dat mensenrechten en democratie nauw verweven zijn met elkaar.

Daarom heeft Human Rights Defense Curacao (HRDC) een bijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden waarbij twee experts aan het woord worden gelaten. Zo zal Arjen de Wolff praten over People as the engine of Democracy en Oscar Castillo over Demokrasia na Peliger. De sessie wordt geleid door de bekende media persoonlijkheid Orlando Cuales. Binnen politieke stelsels is niets zo fragiel als democratie, het vraagt constant om aandacht, onderhoud, toetsing en bijstelling.

Om de democratie ook op Curaçao te blijven koesteren en bewaken is er daarom deze speciale bijeenkomst die woensdag 15 september tussen 17:30 tot 19:30 live te horen is via radio Z’86.

