De verdwijnende taal van Curaçaose joden

WILLEMSTAD – In de vele landen van hun verspreiding hebben joden vaak hun eigen kenmerkende dialecten ontwikkeld, waarvan Jiddisch en Ladino de bekendste zijn. Veel minder bekend is de eigenaardige joodse variant van het Papiamento – een creools dat op Curaçao wordt gesproken en waarin Portugees, Nederlands en een beetje Spaans worden gecombineerd en dat afkomstig lijkt te zijn van de Afrikaanse slavenbevolking van het eiland. De joden van Curaçao vormen een van de oudste joodse gemeenschappen in de Nieuwe Wereld.

Dor Shabashewitz schrijft in Mosaïc, een Engelstalig tijdschrift voor Joodse overwegingen, dat de oorspronkelijke bewoners van Curaçao de Arawak waren. In 1499 werd hun eiland gekoloniseerd door Spanje, maar 135 jaar later veroverden de Nederlanders het en begonnen ze tot slaaf gemaakte mensen uit West-Afrika te halen, waar een in Portugal gebaseerd creools destijds de lokale lingua franca was. Al snel volgde een golf van vrijwillige immigranten. Sefardische joden kwamen uit andere Nederlandse, Spaanse en Portugese koloniën in de regio om handel te drijven en als tolken op het eiland te werken.

Deze joden leerden snel de taal van de meerderheid van het eiland, de tot slaaf gemaakte Afrikanen, en na een tijdje werd het Papiamento hun eigen thuistaal. Tegenwoordig spreken vrijwel alle Curaçaoënaars, ook witte Nederlanders, Papiaments, maar dat is niet altijd zo geweest. Volgens de historici waren de Sefardim op Curaçao de eerste niet-Afrikaanse groep die het lokale creools oppikte.

Sommige taalkundigen beschouwen het Papiamento als een in het Portugees gebaseerd creools dat later werd beïnvloed door het Spaans, terwijl anderen het Spaans als de primaire brontaal beschouwen en de Portugese invloed als een latere laag beschouwen. Tegenwoordig domineert het vroegere standpunt. Hoe dan ook, Papiamento bevat sporen van zowel Romaanse talen als Nederlands.

Hebreeuws

Net als alle andere joodse gemeenschappen in verschillende landen, begonnen de Curaçaose joden de lokale taal te veranderen, leenwoorden uit het Hebreeuws toe te voegen en een nieuw dialect of etnolect te creëren. Zoals de taalkundige Neil G. Jacobs schrijft, toont de fonetische verschijning van Hebreeuwse en Aramese woorden die op Curaçao worden gebruikt hun Sefardische oorsprong aan.

De Hebreeuwse woorden die meestal in religieuze contexten worden gebruikt, zijn niet het enige verschil tussen de spraak van de Curaçaose joden en het ‘algemeen Papiamento’ dat door alle anderen op het eiland wordt gesproken. . . . In veel gevallen liggen de joodse vormen dichter bij de Europese brontalen. Het woord voor hoogwaardigheidsbekleder is dignitario in het Spaans en Portugees en klinkt in het Joods-Papiamento precies hetzelfde, terwijl niet-joodse Curaçaoënaars dignatario zeggen — met een andere klinker in het midden.

Nog een voorbeeld is het woord dat de Curaçaose joden uitspreken als granmersi en hun niet-joodse buren als gremesi . Het komt uit het Frans en betekent “heel erg bedankt” maar heeft in beide versies van het Papiamento een totaal andere betekenis: het is een werkwoord dat “leven op kosten van een ander” betekent.

Uitsterven

De meer Europees-achtige vormen van deze woorden kunnen worden verklaard door decreolisatie, het proces waarbij een creoolse volkstaal dichter bij de oorspronkelijke brontaal komt. In postkoloniale contexten gebeurt dit meestal wanneer een creools-sprekende gemeenschap toegang krijgt tot onderwijs.

Als gevolg daarvan is er meer blootstelling aan de geschreven taal van de koloniserende samenleving die als correct en prestigieus wordt beschouwd. In het geval van de Sefardim op Curaçao kan het iets te maken hebben met het lezen van oude boeken en het onderhouden van contacten met joodse gemeenschappen in andere Romaans sprekende landen.

Net als de meeste joodse talen naast het Hebreeuws, wordt ook het Judeo-Papiamento met uitsterven bedreigd. De processen van assimilatie, secularisatie en globalisering hebben ertoe geleid dat de jongere generaties Curaçaose joden zijn overgestapt op de algemene variëteit van de taal.

Gelukkig is Judeo-Papiamento grondig beschreven door de plaatselijke Sefardische schrijver en beeldhouwer May Henriquez . Zelfs als het sterft als gesproken taal, zal het voortleven in haar boeken die ons inzicht geven in de spraak, geschiedenis en cultuur van deze weinig bekende joodse gemeenschap.