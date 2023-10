Deelnemers aan de “Pride Walk” kiezen kleur 

WILLEMSTAD – Gisteren vond de 11e editie van de Pride Walk plaats. Die begon bij Riffort en liep richting het Rainbow Park op het Wilhelminaplein in Punda. Honderden mensen liepen mee in alle regenboogkleuren.

De Curaçao Pride Foundation heeft geen moeite gespaard om deze editie van Pride er een te maken die diversiteit in de Curaçaose gemeenschap vertegenwoordigt en viert.

De editie van dit jaar van de Pride Walk had het thema Live in Color, Leef in je kleur. Met dit motto wilden de organisatie benadrukken hoe essentieel het is om je identiteit te vinden en geaccepteerd te worden voor wie je bent. Gevierd door een gemeenschap die zich bewust is van de verrijking door diversiteit en waar liefde geen grenzen kent, schrijft de Èxtra.

De grootste ochtendkrant van Curaçao voegt daaraan toe: “We hebben een multiculturele en veelzijdige gemeenschap. We leven in een rechtsstaat en binnen dat kader wordt onder andere ook rekening gehouden met seksuele geaardheid.”

De route van de Pride Walk was de traditionele, beginnend bij Riffort, over de Emmabrug, door de Breedestraat, en eindigend op het Wilhelminaplein, waar de organisatie een Rainbow Park had opgezet.

De mars bevatte entertainment van ‘drag queens’, DJ Jean Paul Paula uit Nederland, AXL & Friends en een gebied om te ontspannen, te genieten en te socialiseren met anderen.