Deltavariant Corona op Bonaire

KRALENDIJK – De deltavariant van het coronavirus heeft nu ook mensen besmet op Bonaire. Dat zegt de afdeling Publieke Zorg op het eiland.

Die liet zestien monsters onderzoeken op Aruba. Het merendeel betreft de deltavariant. Die verspreidt zich op dezelfde manier via druppels, maar is veel besmettelijker. Volgens de artsen veroorzaakt deze variant vooral hoofdpijn en minder vaak hoesten en reuk of smaakverlies. Er zijn op Bonaire 19 actieve besmettingen.

