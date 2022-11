Dienstauto’s ministers Curaçao onder de hamer

WILLEMSTAD – De huidige dienstauto’s van zeven ministers gaan onder de hamer. De Honda Accords zijn in 2016 aangeschaft en worden nu vervangen. Het ministerie van Verkeer en Vervoer organiseert de veiling.

De ministers van Curaçao die hun auto moeten inleveren krijgen een nieuwe. Ochtendkrant Èxtra meldt dat het om zeven Toyota’s gaat van het model 4runner. Deze auto’s worden gekocht en niet geleased zoals in het verleden. In 2016 was de eerste keer dat de overheid de dienstauto’s kocht in plaats van leaste.

De veiling vindt plaats komende vrijdag 18 november op het terrein bij het keuringslokaal op Parera.