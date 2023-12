Eerste trailer van actiefilm ‘Invasie’ staat online

WILLEMSTAD – Dutch FilmWorks en Storytellers Film & TV hebben de eerste trailer uitgebracht van de film Invasie, een film vol geweld, oorlog en actie. De film is geregisseerd door Bobby Boermans, bekend van titels als Fissa, App en Roffa, en zal eind volgend kwartaal in de bioscopen te zien zijn.

Invasie beschikt over een sterrencast met acteurs als Tarikh Janssen, Fedja van Huêt, Jasha Rudge, Gijs Blom, Ortál Vriend, Gijs Scholten van Aschat en vele anderen. De synopsis van de film onthult een scenario waarin Curaçao en Aruba plotseling worden aangevallen door een dictatoriaal buurland, tot grote verbijstering van politiek Den Haag. Als het conflict snel escaleert, zijn het drie jonge mariniers die het verschil moeten maken.

Het verhaal ontvouwt zich met een aanval op de kazerne op Aruba en een afgesloten luchtruim, terwijl de Nederlandse ambassadeur nog uit vijandelijk gebied geëvacueerd moet worden. De reddingsmissie van de jonge mariniers wordt een race tegen de klok.

Regisseur Boermans heeft voorafgaand aan de productiestart in 2022 uitgesproken dat hij met Invasie een jong publiek wil aanspreken dat voor spanning en sensatie naar de grote bioscopen komt, met een flinke bak popcorn op schoot.

“Nederland heeft van oudsher geen grote traditie in actiefilms. Met deze film wil ik daar concreet verandering in brengen. Een speelfilm waarin heldendom, solidariteit, doorzettingsvermogen, keuzes maken en geopolitieke conflicten in een snelkookpan van emoties samenkomen,” aldus Boermans.

De invasie in de Nederlandse bioscopen staat gepland voor 28 maart. Er wordt gespeculeerd over mogelijke financiering door de Koninklijke Marine, maar dit is niet bevestigd.