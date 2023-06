Exclusief interview vrouw van rapper Boechi

TILBURG – De Curaçaose rapper Ruchendell ‘Boechi’ Windster (30) werd op 9 december 2022 doodgeschoten in Willemstad. Boechi kwam uit Tilburg, maakte muziek in het Papiaments en was op Curaçao voor optredens. De moord vond plaats na een optreden in Santa Maria.

Volgens lokale media stond Boechi op de avond van zijn dood te praten met iemand voor zijn auto, toen er een ander voertuig aankwam en iemand een pistool trok en op hem schoot, om daarna weg te rennen.

De dood van “Boechi” was een schok voor de gemeenschap op Curaçao, Nederland, Aruba, Bonaire en Sint Maarten . Boechi werd beschouwd als een bescheiden artiest, altijd in een goed humeur en open voor zijn fans.

Inmiddels zijn twee mannen gearresteerd. De eerste man heet Churendi C. De arrestatie werd op 8 april uitgevoerd door een team rechtshulp van de Landelijke Recherche in Rotterdam.

De tweede arrestatie was op 26 april in Curaçao. Verdachte is Chris Z. Hij zou familie zijn van Boechi.

Boechi laat vijf kinderen na, De laatste is na zijn dood geboren . Zijn vrouw, Niandy Windster-Losiabaar vertelt aan het Brabants Dagblad hoe zij de moord op haar man beleefd heeft.